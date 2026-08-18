Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Am Dienstag verliert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.23 Prozent auf 53’334.31 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.936 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.380 Prozent auf 53’663.11 Punkte an der Kurstafel, nach 53’459.78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 53’256.34 Punkte, das Tageshoch hingegen 53’478.76 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 52’146.42 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 49’686.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44’911.82 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10.23 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 3.83 Prozent auf 198.28 USD), Johnson Johnson (+ 3.13 Prozent auf 270.57 USD), Nike (+ 2.67 Prozent auf 40.14 USD), IBM (+ 2.07 Prozent auf 233.58 USD) und Coca-Cola (+ 2.03 Prozent auf 88.75 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-4.95 Prozent auf 838.00 USD), NVIDIA (-2.07 Prozent auf 220.35 USD), Goldman Sachs (-1.56 Prozent auf 1’034.95 USD), Cisco (-1.31 Prozent auf 111.42 USD) und Boeing (-1.04 Prozent auf 223.61 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’846’919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.709 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4.18 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch