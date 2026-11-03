Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schwächelt letztendlich

Am Dienstag fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.38 Prozent auf 51’786.72 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.221 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.047 Prozent höher bei 52’008.23 Punkten in den Handel, nach 51’983.98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51’593.16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51’932.63 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 51’176.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53’178.41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47’336.68 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.04 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 2.74 Prozent auf 520.99 USD), NVIDIA (+ 2.29 Prozent auf 206.69 USD), Amazon (+ 2.06 Prozent auf 250.69 USD), Caterpillar (+ 1.68 Prozent auf 623.94 USD) und Cisco (+ 1.34 Prozent auf 102.97 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Sherwin-Williams (-3.26 Prozent auf 340.87 USD), Merck (-2.49 Prozent auf 144.67 USD), Walmart (-2.22 Prozent auf 124.86 USD), Apple (-1.90 Prozent auf 331.90 USD) und Salesforce (-1.76 Prozent auf 222.20 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 25’823’165 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.491 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch