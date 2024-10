Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones sackt schlussendlich ab

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.22 Prozent tiefer bei 42’141.54 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 14.493 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.214 Prozent fester bei 42’323.48 Punkten in den Handel, nach 42’233.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 42’141.54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42’457.92 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0.291 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 30.09.2024, den Wert von 42’330.15 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 30.07.2024, bei 40’743.33 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2023, den Wert von 32’928.96 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11.74 Prozent. Bei 43’325.09 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Visa (+ 2.94 Prozent auf 290.16 USD), American Express (+ 1.35 Prozent auf 274.08 USD), Merck (+ 1.06 Prozent auf 104.83 USD), Amazon (+ 1.00 Prozent auf 192.73 USD) und Boeing (+ 0.86 Prozent auf 154.29 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen IBM (-2.63 Prozent auf 204.90 USD), Intel (-2.62 Prozent auf 22.30 USD), Nike (-2.49 Prozent auf 76.45 USD), Caterpillar (-2.13 Prozent auf 379.24 USD) und Apple (-1.53 Prozent auf 230.10 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Boeing-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 18’770’056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.280 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch