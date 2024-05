Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.36 Prozent tiefer bei 39’729.23 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13.468 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.172 Prozent leichter bei 39’804.40 Punkten in den Handel, nach 39’872.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39’890.91 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39’700.84 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.651 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38’239.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39’069.11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, notierte der Dow Jones bei 33’286.58 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 5.34 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 40’077.40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Johnson Johnson (+ 1.65 Prozent auf 153.74 USD), Cisco (+ 1.49 Prozent auf 47.64 USD), Verizon (+ 0.71 Prozent auf 39.90 USD), Walt Disney (+ 0.32 Prozent auf 103.34 USD) und Visa (+ 0.30 Prozent auf 276.79 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Dow (-2.19 Prozent auf 57.62 USD), 3M (-1.53 Prozent auf 101.56 USD), Goldman Sachs (-1.46 Prozent auf 463.55 USD), Home Depot (-1.43 Prozent auf 331.34 USD) und Chevron (-1.29 Prozent auf 157.90 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 3’778’323 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2.911 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6.78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch