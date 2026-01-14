Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 49’149.63 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19.323 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.864 Prozent auf 49’616.95 Punkte an der Kurstafel, nach 49’191.99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 49’195.10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48’851.98 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.707 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 48’458.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, stand der Dow Jones bei 46’270.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42’518.28 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 2.54 Prozent auf 111.01 USD), Johnson Johnson (+ 2.29 Prozent auf 218.55 USD), Verizon (+ 2.10 Prozent auf 39.83 USD), Chevron (+ 2.06 Prozent auf 167.24 USD) und IBM (+ 1.94 Prozent auf 309.03 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amazon (-2.45 Prozent auf 236.65 USD), Microsoft (-2.40 Prozent auf 459.38 USD), NVIDIA (-1.44 Prozent auf 183.14 USD), Cisco (-1.40 Prozent auf 74.41 USD) und Nike (-1.10 Prozent auf 65.57 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 41’016’358 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.858 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 Prozent an der Spitze im Index.

