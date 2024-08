Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück

Um 20:01 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.54 Prozent auf 39’285.05 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13.344 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.227 Prozent tiefer bei 39’408.06 Punkten in den Handel, nach 39’497.54 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’251.72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39’587.06 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.07.2024, wurde der Dow Jones mit 40’000.90 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39’512.84 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 35’281.40 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4.16 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41’376.00 Punkte. Bei 37’122.95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walmart (+ 1.72 Prozent auf 69.12 USD), UnitedHealth (+ 1.28 Prozent auf 565.94 USD), Apple (+ 0.33 Prozent auf 216.96 USD), Visa (+ 0.32 Prozent auf 260.60 USD) und Microsoft (+ 0.12 Prozent auf 406.52 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Procter Gamble (-2.42 Prozent auf 166.42 USD), Boeing (-2.17 Prozent auf 164.26 USD), Intel (-2.11 Prozent auf 19.30 USD), Caterpillar (-1.16 Prozent auf 334.35 USD) und Travelers (-1.09 Prozent auf 210.17 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 6’325’328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.010 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch