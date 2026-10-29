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29.10.2026 22:33:40
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
So bewegte sich der Dow Jones am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.
Schlussendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.25 Prozent auf 52’342.56 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26.168 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.266 Prozent auf 52’335.43 Punkte an der Kurstafel, nach 52’475.10 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 52’405.88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52’086.13 Punkten erreichte.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.042 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 51’349.92 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Wert von 51’594.14 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 29.10.2025, mit 47’632.00 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.19 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. 45’057.28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones aktuell
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3.83 Prozent auf 146.33 USD), Nike (+ 3.42 Prozent auf 38.42 USD), Boeing (+ 3.30 Prozent auf 172.65 USD), Sherwin-Williams (+ 2.90 Prozent auf 330.10 USD) und McDonalds (+ 2.75 Prozent auf 257.38 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Alphabet C (ex Google) (-12.29 Prozent auf 282.32 USD), Caterpillar (-9.25 Prozent auf 647.39 USD), Salesforce (-4.63 Prozent auf 230.90 USD), Amazon (-4.25 Prozent auf 243.79 USD) und Cisco (-1.54 Prozent auf 108.59 USD).
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Amazon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 24’684’581 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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