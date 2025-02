Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

Am Freitag gab der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0.37 Prozent auf 44’546.08 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.844 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.639 Prozent schwächer bei 44’425.94 Punkten, nach 44’711.43 Punkten am Vortag.

Bei 44’498.96 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 44’769.05 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.336 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 14.01.2025, den Stand von 42’518.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 43’750.86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38’424.27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.08 Prozent. Bei 45’054.36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 41’844.89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2.63 Prozent auf 138.85 USD), Goldman Sachs (+ 1.79 Prozent auf 660.55 USD), Cisco (+ 1.61 Prozent auf 64.87 USD), Apple (+ 1.27 Prozent auf 244.60 USD) und American Express (+ 1.15 Prozent auf 311.04 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Procter Gamble (-4.75 Prozent auf 162.89 USD), Amgen (-1.96 Prozent auf 291.16 USD), Travelers (-1.94 Prozent auf 238.30 USD), Merck (-1.67 Prozent auf 83.01 USD) und UnitedHealth (-1.44 Prozent auf 523.51 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47’055’186 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.463 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.78 erwartet. Mit 6.67 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch