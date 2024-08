Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.71 Prozent tiefer bei 17’940.77 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 17’444.40 Zählern und damit 5.40 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18’440.84 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17’435.39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’169.49 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’391.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 17’890.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15’274.92 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8.44 Prozent nach oben. Bei 20’690.97 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 4.02 Prozent auf 70.68 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.24 Prozent auf 136.79 USD), DexCom (+ 2.56 Prozent auf 74.15 USD), CrowdStrike (+ 2.36 Prozent auf 223.04 USD) und ASML (+ 2.08 Prozent auf 826.15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Intel (-5.98 Prozent auf 20.20 USD), NVIDIA (-5.48 Prozent auf 101.39 USD), Amazon (-4.12 Prozent auf 160.98 USD), Apple (-4.01 Prozent auf 211.04 USD) und Synopsys (-3.91 Prozent auf 486.01 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 98’215’783 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.090 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

2024 präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

