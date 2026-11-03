Angespannte Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

Um 17:58 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.45 Prozent auf 51’748.39 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.221 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.047 Prozent auf 52’008.23 Punkte an der Kurstafel, nach 51’983.98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 51’593.16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51’932.63 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 51’176.96 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 03.08.2026, mit 53’178.41 Punkten bewertet. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 47’336.68 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.96 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2.78 Prozent auf 207.68 USD), Microsoft (+ 1.88 Prozent auf 516.66 USD), Caterpillar (+ 1.72 Prozent auf 624.15 USD), Cisco (+ 1.37 Prozent auf 103.00 USD) und Amazon (+ 1.04 Prozent auf 248.19 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Sherwin-Williams (-3.07 Prozent auf 341.54 USD), Apple (-2.21 Prozent auf 330.85 USD), Merck (-2.10 Prozent auf 145.24 USD), Nike (-1.76 Prozent auf 38.43 USD) und Walmart (-1.68 Prozent auf 125.55 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7’557’227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.491 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch