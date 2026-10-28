Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0.25 Prozent schwächer bei 10’660.14 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.265 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.004 Prozent auf 10’687.02 Punkte an der Kurstafel, nach 10’686.54 Punkten am Vortag.

Bei 10’651.65 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’692.21 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0.288 Prozent abwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 10’684.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’871.02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’696.74 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.12 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Standard Chartered (+ 4.46 Prozent auf 21.09 GBP), Endeavour Mining (+ 1.15 Prozent auf 40.29 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1.01 Prozent auf 165.70 USD), Ithaca Energy (+ 0.84 Prozent auf 3.08 GBP) und Glencore (+ 0.72 Prozent auf 5.46 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen GSK (-4.89 Prozent auf 18.30 GBP), Unilever (-3.02 Prozent auf 47.45 GBP), Coca-Cola European Partners (-1.25 Prozent auf 110.89 USD), Auto Trader Group (-1.10 Prozent auf 5.22 GBP) und Informa (-1.03 Prozent auf 8.45 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1’826’291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 266.852 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch