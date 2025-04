Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Mittwochmittag Verluste

Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 2.73 Prozent auf 7’694.71 Punkte nach. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.382 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 7’910.53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’910.53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’910.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’664.30 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 4.47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der FTSE 100 mit 8’679.88 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 09.01.2025, einen Wert von 8’319.69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2024, lag der FTSE 100 bei 7’934.79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gab der Index bereits um 6.84 Prozent nach. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8’908.82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 1.72 Prozent auf 8.77 GBP), Airtel Africa (+ 0.81 Prozent auf 1.49 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 0.40 Prozent auf 2.79 GBP), Auto Trader Group (-0.19 Prozent auf 7.29 GBP) und Next (-0.32 Prozent auf 109.80 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Melrose Industries (-5.93 Prozent auf 3.82 GBP), GSK (-5.82 Prozent auf 12.63 GBP), AstraZeneca (-5.79 Prozent auf 97.73 GBP), BP (-4.90 Prozent auf 3.37 GBP) und Intermediate Capital Group (-4.48 Prozent auf 15.77 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 39’551’772 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Unilever-Aktie hat im FTSE 100 mit 210.624 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die M&G-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.39 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

