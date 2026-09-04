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LSE-Handel im Fokus 04.09.2026 15:58:14

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer

In London stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

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Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.17 Prozent schwächer bei 10’812.62 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.199 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.001 Prozent auf 10’831.45 Punkte an der Kurstafel, nach 10’831.52 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’791.43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’843.12 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0.111 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Wert von 10’879.38 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 10’360.32 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’216.87 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8.66 Prozent zu Buche. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Vodafone Group (+ 3.48 Prozent auf 1.27 GBP), Computacenter (+ 3.03 Prozent auf 55.33 GBP), Kingfisher (+ 2.33 Prozent auf 3.05 GBP), Burberry (+ 1.69 Prozent auf 11.16 GBP) und Melrose Industries (+ 1.67 Prozent auf 5.06 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Experian (-4.66 Prozent auf 28.06 GBP), Coca-Cola European Partners (-2.54 Prozent auf 106.38 USD), RELX (-2.21 Prozent auf 26.16 GBP), BP (-1.93 Prozent auf 5.29 GBP) und Sage (-1.87 Prozent auf 10.50 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 21’391’309 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 308.826 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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