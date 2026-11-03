Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone

Am Dienstag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 1.14 Prozent tiefer bei 10’638.43 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.259 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent tiefer bei 10’761.30 Punkten, nach 10’761.33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10’638.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’761.32 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 10’461.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der FTSE 100 10’857.70 Punkte auf. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 9’701.37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.91 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Hiscox (+ 2.97 Prozent auf 19.39 GBP), Babcock International (+ 1.55 Prozent auf 10.48 GBP), 3i (+ 1.34 Prozent auf 25.62 GBP), WPP 2012 (+ 1.27 Prozent auf 4.13 GBP) und Prudential (+ 1.18 Prozent auf 9.44 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-4.74 Prozent auf 35.57 GBP), Barratt Developments (-4.66 Prozent auf 3.19 GBP), Antofagasta (-3.54 Prozent auf 31.38 GBP), Compass Group (-2.87 Prozent auf 33.50 USD) und Glencore (-2.83 Prozent auf 5.04 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 192’770’549 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274.828 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch