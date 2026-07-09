Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Abgaben

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.70 Prozent auf 10’416.00 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.200 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.011 Prozent tiefer bei 10’487.89 Punkten, nach 10’489.04 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’539.47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’397.48 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 2.47 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’227.33 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Wert von 10’603.48 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8’867.02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’934.94 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 7.98 Prozent auf 44.66 GBP), Glencore (+ 3.77 Prozent auf 5.09 GBP), Antofagasta (+ 3.57 Prozent auf 36.53 GBP), Anglo American (+ 2.96 Prozent auf 34.81 GBP) und Standard Chartered (+ 2.75 Prozent auf 20.92 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil AstraZeneca (-9.82 Prozent auf 128.42 GBP), BAE Systems (-2.26 Prozent auf 18.81 GBP), BAT (-2.26 Prozent auf 45.07 GBP), Unilever (-1.68 Prozent auf 45.62 GBP) und BP (-1.60 Prozent auf 4.83 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 14’185’936 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 292.992 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch