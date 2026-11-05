TecDAX 1548840 / DE0007203275
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05.11.2026 17:58:14
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Verlustzone
Der TecDAX zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.
Letztendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 2.18 Prozent schwächer bei 4’046.53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 576.188 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.246 Prozent tiefer bei 4’126.68 Punkten in den Handel, nach 4’136.87 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’012.45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’134.15 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.795 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4’070.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’946.73 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 05.11.2025, mit 3’561.97 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 7.14 Prozent auf 3.09 EUR), Bechtle (+ 1.95 Prozent auf 34.54 EUR), HENSOLDT (+ 1.40 Prozent auf 82.58 EUR), ATOSS Software (+ 0.97 Prozent auf 93.60 EUR) und SAP SE (+ 0.68 Prozent auf 215.75 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Siltronic (-12.31 Prozent auf 50.20 EUR), PVA TePla (-11.51 Prozent auf 26.60 EUR), Nemetschek SE (-10.17 Prozent auf 68.00 EUR), OHB SE (-10.00 Prozent auf 196.20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9.98 Prozent auf 44.40 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 11’690’137 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233.307 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.49 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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