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Kursentwicklung im Fokus 05.11.2026 15:58:16

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus

Der TecDAX erleidet am Donnerstag Verluste.

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 15:39 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1.48 Prozent auf 4’075.54 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 576.188 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.246 Prozent auf 4’126.68 Punkte an der Kurstafel, nach 4’136.87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4’134.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’070.25 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0.084 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, notierte der TecDAX bei 4’070.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der TecDAX bei 3’946.73 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 3’561.97 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.45 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 8.04 Prozent auf 3.12 EUR), Bechtle (+ 4.37 Prozent auf 35.36 EUR), Sartorius vz (+ 1.70 Prozent auf 293.40 EUR), ATOSS Software (+ 1.62 Prozent auf 94.20 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.43 Prozent auf 14.20 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen PVA TePla (-9.38 Prozent auf 27.24 EUR), Nemetschek SE (-9.05 Prozent auf 68.85 EUR), Siltronic (-8.65 Prozent auf 52.30 EUR), AIXTRON SE (-7.89 Prozent auf 29.55 EUR) und OHB SE (-7.57 Prozent auf 201.50 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5’054’080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 233.307 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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