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Index im Blick 03.11.2026 09:28:13

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.44 Prozent tiefer bei 4’056.28 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 580.392 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.494 Prozent auf 4’095.40 Punkte an der Kurstafel, nach 4’115.74 Punkten am Vortag.

Bei 4’096.35 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’055.26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 4’081.92 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 3’952.05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’630.48 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11.92 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 0.78 Prozent auf 43.74 EUR), freenet (+ 0.53 Prozent auf 22.92 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.52 Prozent auf 35.02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.35 Prozent auf 25.93 EUR) und QIAGEN (+ 0.17 Prozent auf 45.08 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-20.26 Prozent auf 5.77 EUR), Siltronic (-4.24 Prozent auf 56.50 EUR), Infineon (-3.50 Prozent auf 50.18 EUR), JENOPTIK (-3.32 Prozent auf 37.84 EUR) und AIXTRON SE (-3.04 Prozent auf 32.57 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 699’716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 238.500 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.41 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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