Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt am Mittag nach

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 2.82 Prozent leichter bei 3’158.18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 512.710 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.152 Prozent leichter bei 3’244.95 Punkten, nach 3’249.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3’141.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’244.95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’393.96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 3’266.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der TecDAX bei 3’182.16 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5.01 Prozent abwärts. Bei 3’490.44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’141.56 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 0.00 Prozent auf 48.94 EUR), QIAGEN (-1.05 Prozent auf 41.64 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.45 Prozent auf 61.15 EUR), Deutsche Telekom (-1.62 Prozent auf 23.73 EUR) und Bechtle (-1.80 Prozent auf 39.38 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen United Internet (-16.84 Prozent auf 16.34 EUR), 1&1 (-15.40 Prozent auf 12.42 EUR), SÜSS MicroTec SE (-10.09 Prozent auf 48.10 EUR), Kontron (-7.07 Prozent auf 16.96 EUR) und Eckert Ziegler (-5.63 Prozent auf 39.26 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3’263’142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217.156 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

