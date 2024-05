Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.41 Prozent tiefer bei 3’336.97 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 510.601 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.002 Prozent leichter bei 3’350.78 Punkten in den Handel, nach 3’350.84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’333.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’350.78 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 2.92 Prozent. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag imApril, dem 30.04.2024, den Wert von 3’274.00 Punkten. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 3’388.33 Punkten. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 3’199.69 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0.372 Prozent. Bei 3’490.44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’175.55 Zählern markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1.00 Prozent auf 22.23 EUR), HENSOLDT (+ 0.98 Prozent auf 37.16 EUR), freenet (+ 0.42 Prozent auf 23.80 EUR), Nordex (+ 0.21 Prozent auf 14.66 EUR) und SMA Solar (+ 0.00 Prozent auf 50.40 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-2.01 Prozent auf 87.65 EUR), Nemetschek SE (-1.58 Prozent auf 83.85 EUR), AIXTRON SE (-1.44 Prozent auf 21.25 EUR), SAP SE (-1.33 Prozent auf 166.34 EUR) und ATOSS Software (-1.30 Prozent auf 227.50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 382’663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 205.221 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

