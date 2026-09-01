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TecDAX-Marktbericht 01.09.2026 12:26:21

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

SAP
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Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.05 Prozent tiefer bei 4’039.65 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 575.909 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.050 Prozent auf 4’084.71 Punkte an der Kurstafel, nach 4’082.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’088.24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’032.31 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’827.49 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 4’180.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’739.20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 3.20 Prozent auf 116.00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.93 Prozent auf 32.76 EUR), Kontron (+ 1.46 Prozent auf 22.22 EUR), QIAGEN (+ 0.91 Prozent auf 37.58 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.77 Prozent auf 31.36 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2.96 Prozent auf 83.16 EUR), Siltronic (-2.85 Prozent auf 76.75 EUR), IONOS (-2.44 Prozent auf 34.42 EUR), SAP SE (-2.41 Prozent auf 186.30 EUR) und PVA TePla (-2.01 Prozent auf 30.28 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’077’415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 220.822 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8.37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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