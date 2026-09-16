Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 12:07 Uhr via XETRA 0.05 Prozent tiefer bei 31’119.38 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347.739 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.319 Prozent auf 31’234.92 Punkte an der Kurstafel, nach 31’135.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 31’273.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31’020.62 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1.34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 32’464.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’586.54 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der MDAX mit 30’100.16 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0.451 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 6.06 Prozent auf 143.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.50 Prozent auf 66.50 EUR), Siltronic (+ 3.24 Prozent auf 70.20 EUR), JENOPTIK (+ 2.72 Prozent auf 38.52 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.43 Prozent auf 34.08 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen DEUTZ (-3.00 Prozent auf 11.64 EUR), Bechtle (-2.60 Prozent auf 34.52 EUR), Porsche Automobil (-2.05 Prozent auf 28.67 EUR), Porsche vz (-1.62 Prozent auf 44.39 EUR) und IONOS (-1.51 Prozent auf 33.96 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 749’265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40.321 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.13 Prozent.

Redaktion finanzen.ch