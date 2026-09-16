Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’871 0.5%  SPI 19’561 0.5%  Dow 52’060 -0.1%  DAX 25’591 0.7%  Euro 0.9450 0.0%  EStoxx50 6’281 0.7%  Gold 4’345 1.2%  Bitcoin 61’910 0.0%  Dollar 0.8191 0.1%  Öl 104.7 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Aktien von Meta und Snap im Blick: EU-Kommission will Social Media erst ab 13
SK hynix-Aktie in Feierstimmung: Das steckt hinter dem Intel-Deal in Ohio
Suche...
Plus500 Depot

IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Kursentwicklung 16.09.2026 12:26:17

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag

Der Handel in Frankfurt verläuft am dritten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Porsche vz.
42.69 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 12:07 Uhr via XETRA 0.05 Prozent tiefer bei 31’119.38 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347.739 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.319 Prozent auf 31’234.92 Punkte an der Kurstafel, nach 31’135.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 31’273.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31’020.62 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1.34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 32’464.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’586.54 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der MDAX mit 30’100.16 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0.451 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 6.06 Prozent auf 143.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.50 Prozent auf 66.50 EUR), Siltronic (+ 3.24 Prozent auf 70.20 EUR), JENOPTIK (+ 2.72 Prozent auf 38.52 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.43 Prozent auf 34.08 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen DEUTZ (-3.00 Prozent auf 11.64 EUR), Bechtle (-2.60 Prozent auf 34.52 EUR), Porsche Automobil (-2.05 Prozent auf 28.67 EUR), Porsche vz (-1.62 Prozent auf 44.39 EUR) und IONOS (-1.51 Prozent auf 33.96 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 749’265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40.321 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.13 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu IONOS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten