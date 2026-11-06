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SDAX 701259 / DE0009653386

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SDAX-Performance 06.11.2026 12:26:26

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter

Der SDAX verliert am Freitag an Wert.

Am Freitag verliert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.84 Prozent auf 17’874.62 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91.510 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.660 Prozent auf 17’907.11 Punkte an der Kurstafel, nach 18’026.06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17’814.99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’053.07 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.08 Prozent abwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 18’384.81 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 18’564.81 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Wert von 15’932.76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 4.32 Prozent auf 51.20 EUR), SGL Carbon SE (+ 3.55 Prozent auf 4.97 EUR), JOST Werke (+ 3.11 Prozent auf 59.60 EUR), Energiekontor (+ 2.77 Prozent auf 24.15 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2.59 Prozent auf 21.80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-4.86 Prozent auf 3.17 EUR), ATOSS Software (-3.74 Prozent auf 90.10 EUR), Douglas (-3.47 Prozent auf 8.06 EUR), Stabilus SE (-3.46 Prozent auf 15.62 EUR) und Ottobock (-3.18 Prozent auf 47.15 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 629’659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.213 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie weist mit 2.37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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