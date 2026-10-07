Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab

Der SDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsschluss 1.29 Prozent auf 18’147.32 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90.802 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.505 Prozent auf 18’291.95 Punkte an der Kurstafel, nach 18’384.81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’433.30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’147.08 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.566 Prozent abwärts. Der SDAX lag vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 18’753.48 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 18’148.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17’354.72 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.56 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10.76 Prozent auf 75.15 EUR), HelloFresh (+ 3.55 Prozent auf 2.42 EUR), 1&1 (+ 2.14 Prozent auf 23.90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.12 Prozent auf 31.82 EUR) und Dermapharm (+ 2.10 Prozent auf 38.90 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen NORMA Group SE (-9.72 Prozent auf 15.60 EUR), LPKF Laser Electronics (-8.00 Prozent auf 14.95 EUR), pbb (-4.69 Prozent auf 3.01 EUR), GFT SE (-4.48 Prozent auf 25.60 EUR) und Stabilus SE (-4.19 Prozent auf 15.56 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’231’090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.282 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 1.59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch