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28.10.2026 09:28:23
Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Der SDAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.
Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.08 Prozent leichter bei 18’357.50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 91.211 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.136 Prozent fester bei 18’397.97 Punkten in den Handel, nach 18’373.06 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’357.50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18’397.97 Einheiten.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 1.12 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der SDAX 18’248.52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’352.55 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 17’024.59 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.77 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Vincorion (+ 3.21 Prozent auf 19.79 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1.71 Prozent auf 11.90 EUR), KWS SAAT SE (+ 1.51 Prozent auf 67.40 EUR), Vossloh (+ 1.31 Prozent auf 49.40 EUR) und EVOTEC SE (+ 1.04 Prozent auf 2.91 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ProCredit (-1.58 Prozent auf 8.73 EUR), Hypoport SE (-1.29 Prozent auf 80.25 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1.29 Prozent auf 1.30 EUR), Mutares (-1.19 Prozent auf 28.95 EUR) und TeamViewer (-0.98 Prozent auf 7.55 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf
Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37’027 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 5.012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick
Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.59 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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