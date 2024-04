Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt nachmittags nach

Am Mittwoch steht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.02 Prozent im Minus bei 14’256.31 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 115.831 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.198 Prozent auf 14’287.97 Punkte an der Kurstafel, nach 14’259.71 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14’311.64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’241.09 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1.96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 13’984.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13’750.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, wies der SDAX einen Stand von 13’636.57 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3.15 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14’638.48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13’230.25 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 8.21 Prozent auf 75.10 EUR), Vitesco Technologies (+ 3.40 Prozent auf 67.00 EUR), IONOS (+ 3.02 Prozent auf 23.90 EUR), Varta (+ 2.58 Prozent auf 9.34 EUR) und STRATEC SE (+ 1.69 Prozent auf 42.10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen pbb (-2.38 Prozent auf 4.59 EUR), PATRIZIA SE (-2.36 Prozent auf 7.86 EUR), Grand City Properties (-2.22 Prozent auf 9.90 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2.20 Prozent auf 36.50 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-2.15 Prozent auf 27.25 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 280’797 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16.925 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit 5.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

