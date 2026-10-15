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XETRA-Handel im Fokus 15.10.2026 09:28:17

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus

Der SDAX fällt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

KWS SAAT
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Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1.06 Prozent schwächer bei 17’983.26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90.431 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.308 Prozent auf 18’120.49 Punkte an der Kurstafel, nach 18’176.53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17’983.26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’127.10 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0.883 Prozent abwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Stand von 18’127.33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der SDAX mit 18’262.13 Punkten gehandelt. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 15.10.2025, mit 16’874.35 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.62 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Fielmann (+ 1.49 Prozent auf 37.55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.32 Prozent auf 73.15 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.30 Prozent auf 12.46 EUR), 1&1 (+ 1.27 Prozent auf 24.00 EUR) und ATOSS Software (+ 1.26 Prozent auf 88.30 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Drägerwerk (-8.75 Prozent auf 106.40 EUR), SMA Solar (-7.02 Prozent auf 56.30 EUR), LPKF Laser Electronics (-6.54 Prozent auf 12.15 EUR), PVA TePla (-6.02 Prozent auf 29.66 EUR) und Basler (-5.59 Prozent auf 21.10 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 414’511 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.023 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.63 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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