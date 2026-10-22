Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1.32 Prozent schwächer bei 18’239.83 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90.095 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.766 Prozent auf 18’341.40 Punkte an der Kurstafel, nach 18’483.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18’341.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’239.83 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.317 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’410.84 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 18’403.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’115.71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5.09 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Douglas (+ 2.10 Prozent auf 7.79 EUR), MBB SE (+ 1.54 Prozent auf 197.20 EUR), Vossloh (+ 0.78 Prozent auf 51.45 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0.61 Prozent auf 4.13 EUR) und Ottobock (+ 0.60 Prozent auf 50.70 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PVA TePla (-5.41 Prozent auf 28.68 EUR), CANCOM SE (-4.08 Prozent auf 22.35 EUR), LPKF Laser Electronics (-3.91 Prozent auf 11.05 EUR), SMA Solar (-3.56 Prozent auf 51.50 EUR) und NORMA Group SE (-3.07 Prozent auf 15.18 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 46’362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5.033 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 1.63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch