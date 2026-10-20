Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag im Minus

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.38 Prozent auf 17’958.38 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90.124 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.301 Prozent auf 18’155.33 Punkte an der Kurstafel, nach 18’210.22 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’172.32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17’925.61 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’106.55 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’283.65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17’100.59 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.47 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit tonies (+ 2.28 Prozent auf 13.44 EUR), MLP SE (+ 1.52 Prozent auf 10.68 EUR), Mutares (+ 0.99) Prozent auf 25.40 EUR), KWS SAAT SE (+ 0.88 Prozent auf 68.50 EUR) und ATOSS Software (+ 0.77 Prozent auf 91.80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SMA Solar (-7.40 Prozent auf 51.30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.95 Prozent auf 27.20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4.35 Prozent auf 11.00 EUR), ASTA Energy Solutions (-4.04 Prozent auf 52.20 EUR) und HelloFresh (-4.04 Prozent auf 2.97 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 237’063 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5.001 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.68 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch