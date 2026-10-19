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MDAX-Entwicklung 19.10.2026 17:58:13

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Der MDAX zeigte sich zum Handelsschluss leichter.

thyssenkrupp
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Am Montag gab der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0.57 Prozent auf 30’482.50 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 341.800 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0.381 Prozent schwächer bei 30’539.75 Punkten, nach 30’656.65 Punkten am Vortag.

Bei 30’332.03 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’587.44 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31’083.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’864.73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 29’512.77 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.61 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 3.67 Prozent auf 76.25 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.65 Prozent auf 131.60 EUR), IONOS (+ 2.23 Prozent auf 34.80 EUR), AUMOVIO (+ 2.00 Prozent auf 35.70 EUR) und PUMA SE (+ 1.36 Prozent auf 24.57 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil LANXESS (-4.19 Prozent auf 12.79 EUR), Aroundtown SA (-3.95 Prozent auf 1.36 EUR), K+S (-2.84 Prozent auf 13.66 EUR), Aurubis (-2.80 Prozent auf 149.50 EUR) und thyssenkrupp (-2.72 Prozent auf 13.96 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4’305’348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37.656 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.726 13.48 159972966
Long 10.5464 7.86 161756884
Long 24.4104 2.27 161992584
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8654 9.52 160632556
Short 13.5908 2.50 160632555
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Long 5 -48.52 154141738
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