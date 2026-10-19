Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX-Entwicklung
|
19.10.2026 17:58:13
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
Der MDAX zeigte sich zum Handelsschluss leichter.
Am Montag gab der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0.57 Prozent auf 30’482.50 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 341.800 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0.381 Prozent schwächer bei 30’539.75 Punkten, nach 30’656.65 Punkten am Vortag.
Bei 30’332.03 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’587.44 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31’083.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’864.73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 29’512.77 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.61 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 3.67 Prozent auf 76.25 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.65 Prozent auf 131.60 EUR), IONOS (+ 2.23 Prozent auf 34.80 EUR), AUMOVIO (+ 2.00 Prozent auf 35.70 EUR) und PUMA SE (+ 1.36 Prozent auf 24.57 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil LANXESS (-4.19 Prozent auf 12.79 EUR), Aroundtown SA (-3.95 Prozent auf 1.36 EUR), K+S (-2.84 Prozent auf 13.66 EUR), Aurubis (-2.80 Prozent auf 149.50 EUR) und thyssenkrupp (-2.72 Prozent auf 13.96 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4’305’348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37.656 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
09:37
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30’513.26
|-0.47%
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.