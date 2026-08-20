Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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20.08.2026 15:58:10
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächer
Der LUS-DAX zeigt sich heute im Minus.
Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.47 Prozent leichter bei 25’969.00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25’912.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’129.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’711.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’765.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24’303.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26’576.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell EON SE (+ 1.41 Prozent auf 17.62 EUR), QIAGEN (+ 1.24 Prozent auf 38.06 EUR), Infineon (+ 0.91 Prozent auf 55.48 EUR), Symrise (+ 0.85 Prozent auf 88.30 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0.79 Prozent auf 159.05 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil adidas (-3.18 Prozent auf 150.95 EUR), Brenntag SE (-2.92 Prozent auf 59.88 EUR), Scout24 (-1.55 Prozent auf 76.10 EUR), MTU Aero Engines (-1.37 Prozent auf 360.90 EUR) und BASF (-1.35 Prozent auf 51.09 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2’324’470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 210.642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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