Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.06 Prozent auf 24’952.50 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24’894.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’116.50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’520.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23’881.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’620.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.57 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25’906.50 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2.16 Prozent auf 155.18 EUR), HOCHTIEF (+ 2.11 Prozent auf 464.60 EUR), Siemens (+ 2.05 Prozent auf 271.00 EUR), Commerzbank (+ 1.58 Prozent auf 38.00 EUR) und Infineon (+ 1.38 Prozent auf 71.27 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-3.89 Prozent auf 1’017.60 EUR), Deutsche Telekom (-1.37 Prozent auf 25.19 EUR), Deutsche Börse (-1.21 Prozent auf 252.20 EUR), Daimler Truck (-1.13 Prozent auf 41.90 EUR) und Brenntag SE (-1.11 Prozent auf 55.46 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’563’376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205.506 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.87 erwartet. Mit 7.91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch