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08.10.2026 12:26:22
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab
Der LUS-DAX bewegt sich am Donnerstag auf rotem Terrain.
Am Donnerstag fällt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 1.05 Prozent auf 24’851.00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24’833.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’115.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’868.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’968.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24’635.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1.16 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten erreicht.
Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 189.24 EUR), Rheinmetall (+ 0.83 Prozent auf 933.90 EUR), Scout24 (+ 0.72) Prozent auf 69.65 EUR), Deutsche Börse (+ 0.48 Prozent auf 293.60 EUR) und BASF (+ 0.45 Prozent auf 51.41 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-3.53 Prozent auf 58.80 EUR), Fresenius SE (-3.29 Prozent auf 41.86 EUR), HOCHTIEF (-3.00 Prozent auf 388.20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.64 Prozent auf 67.90 EUR) und QIAGEN (-2.45 Prozent auf 39.80 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’156’766 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 217.682 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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