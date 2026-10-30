Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Verlustzone

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.71 Prozent schwächer bei 25’881.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’876.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26’040.00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’116.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’692.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Stand von 24’128.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.35 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 4.00 Prozent auf 49.88 EUR), Beiersdorf (+ 2.97 Prozent auf 83.20 EUR), Henkel vz (+ 2.44 Prozent auf 80.60 EUR), Symrise (+ 2.16 Prozent auf 93.74 EUR) und Scout24 (+ 2.05 Prozent auf 84.50 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5.87 Prozent auf 128.28 EUR), Infineon (-4.30 Prozent auf 51.69 EUR), HOCHTIEF (-2.55 Prozent auf 374.40 EUR), Deutsche Bank (-2.44 Prozent auf 30.40 EUR) und Siemens (-2.37 Prozent auf 267.25 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’506’169 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235.847 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch