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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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LUS-DAX-Kursentwicklung 28.10.2026 09:28:23

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus

LUS-DAX-Handel am Mittwochmorgen.

Commerzbank
35.07 CHF 2.46%
Kaufen Verkaufen

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.20 Prozent schwächer bei 25’554.00 Punkten.

Bei 25’618.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’489.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’498.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der LUS-DAX bei 25’517.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Stand von 24’242.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.02 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 3.39 Prozent auf 29.86 EUR), Siemens Energy (+ 1.17 Prozent auf 130.08 EUR), Merck (+ 1.04 Prozent auf 146.00 EUR), BASF (+ 0.59 Prozent auf 52.43 EUR) und Commerzbank (+ 0.50 Prozent auf 37.89 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Symrise (-7.81 Prozent auf 92.24 EUR), Heidelberg Materials (-0.91 Prozent auf 147.05 EUR), Henkel vz (-0.85 Prozent auf 77.20 EUR), Beiersdorf (-0.72 Prozent auf 79.76 EUR) und Bayer (-0.72 Prozent auf 45.82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 717’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 240.645 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

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Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
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