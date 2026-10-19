Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag leichter

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.39 Prozent tiefer bei 25’295.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’277.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’591.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’310.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’816.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 23’985.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.97 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 0.91 Prozent auf 25.48 EUR), Infineon (+ 0.86 Prozent auf 52.84 EUR), QIAGEN (+ 0.79 Prozent auf 41.36 EUR), Symrise (+ 0.66 Prozent auf 100.10 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.45 Prozent auf 310.90 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Continental (-3.43 Prozent auf 67.58 EUR), Rheinmetall (-3.14 Prozent auf 1’056.00 EUR), Airbus SE (-2.89 Prozent auf 193.18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.89 Prozent auf 57.12 EUR) und Bayer (-1.89 Prozent auf 43.62 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’255’433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229.940 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.25 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch