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02.09.2026 12:26:20
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag mit Abgaben
LUS-DAX-Handel aktuell.
Um 12:24 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.27 Prozent auf 25’762.00 Punkte zurück.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’923.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’751.00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’715.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 25’120.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23’653.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.87 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten erreicht.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 1.15 Prozent auf 149.65 EUR), Deutsche Bank (+ 0.41 Prozent auf 34.65 EUR), Commerzbank (+ 0.35 Prozent auf 40.14 EUR), Hannover Rück (+ 0.23 Prozent auf 260.00 EUR) und QIAGEN (+ 0.19 Prozent auf 37.43 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-4.50 Prozent auf 23.11 EUR), GEA (-3.07 Prozent auf 64.80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.06 Prozent auf 74.24 EUR), Continental (-2.37 Prozent auf 69.18 EUR) und Heidelberg Materials (-2.16 Prozent auf 160.90 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’296’991 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 220.337 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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