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Index-Performance im Fokus 30.10.2026 15:58:14

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer

Der DAX zeigt sich am Nachmittag im Minus.

Siemens Energy
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Am Freitag notiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.65 Prozent leichter bei 25’871.20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.130 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.350 Prozent tiefer bei 25’948.61 Punkten, nach 26’039.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’026.20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’788.95 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der DAX bei 25’199.19 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 25’612.03 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Wert von 24’118.89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.43 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 4.11 Prozent auf 49.93 EUR), Scout24 (+ 2.17 Prozent auf 84.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.98 Prozent auf 567.40 EUR), Beiersdorf (+ 1.83 Prozent auf 82.28 EUR) und Hannover Rück (+ 1.69 Prozent auf 289.00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens Energy (-5.93 Prozent auf 128.20 EUR), Infineon (-5.17 Prozent auf 51.22 EUR), Deutsche Bank (-2.86 Prozent auf 30.27 EUR), Siemens (-2.41 Prozent auf 267.15 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.24 Prozent auf 40.54 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2’780’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235.847 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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