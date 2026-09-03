Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.09 Prozent schwächer bei 25’817.30 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.160 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.006 Prozent stärker bei 25’840.92 Punkten in den Handel, nach 25’839.33 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25’935.49 Punkte, das Tagestief hingegen 25’804.10 Zähler.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 2.44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der DAX bei 26’001.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’795.94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der DAX mit 23’594.80 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.21 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1.76 Prozent auf 28.95 EUR), SAP SE (+ 1.70 Prozent auf 184.52 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.86 Prozent auf 163.30 EUR), Continental (+ 0.64 Prozent auf 69.54 EUR) und Beiersdorf (+ 0.60 Prozent auf 77.48 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’064.00 EUR), Airbus SE (-1.71 Prozent auf 193.58 EUR), adidas (-1.50 Prozent auf 147.30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 38.85 EUR) und MTU Aero Engines (-1.25 Prozent auf 338.50 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2’447’650 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 212.673 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.20 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch