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Index im Blick 20.08.2026 15:58:09

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der STOXX 50 bewegt sich aktuell kaum.

Shell
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Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.07 Prozent schwächer bei 5’462.77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.070 Prozent auf 5’470.50 Punkte an der Kurstafel, nach 5’466.67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’472.35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’443.95 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.941 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 5’370.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’164.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’615.02 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.20 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2.11 Prozent auf 5.51 GBP), National Grid (+ 1.06 Prozent auf 11.92 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.04 Prozent auf 34.56 GBP), BAT (+ 0.78 Prozent auf 41.28 GBP) und HSBC (+ 0.69 Prozent auf 15.08 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Richemont (-1.83 Prozent auf 182.05 CHF), SAP SE (-1.07 Prozent auf 183.92 EUR), Airbus SE (-1.01 Prozent auf 205.90 EUR), Rolls-Royce (-0.97 Prozent auf 15.05 GBP) und Rheinmetall (-0.90 Prozent auf 1’168.20 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8’896’696 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 594.237 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 7.12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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