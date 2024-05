Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

Am Mittwoch fällt der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0.07 Prozent auf 4’392.21 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.124 Prozent auf 4’389.87 Punkte an der Kurstafel, nach 4’395.30 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4’395.08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’385.16 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0.836 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’428.10 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 01.02.2024, einen Wert von 4’203.77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.05.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’050.56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7.34 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’462.29 Punkten. Bei 4’010.21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit GSK (+ 1.64 Prozent auf 17.01 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1.19 Prozent auf 45.21 GBP), AstraZeneca (+ 1.03) Prozent auf 121.86 GBP), National Grid (+ 0.72 Prozent auf 10.56 GBP) und BAT (+ 0.04 Prozent auf 23.52 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-1.84 Prozent auf 5.11 GBP), Diageo (-1.08 Prozent auf 27.46 GBP), Rio Tinto (-0.86 Prozent auf 54.25 GBP), HSBC (-0.31 Prozent auf 6.96 GBP) und RELX (-0.24 Prozent auf 32.95 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6’830’858 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 523.570 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.18 Prozent an der Spitze im Index.

