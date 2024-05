Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Um 09:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.03 Prozent leichter bei 4’394.20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.124 Prozent auf 4’389.87 Punkte an der Kurstafel, nach 4’395.30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4’394.45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’389.50 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.792 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’428.10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 01.02.2024, einen Stand von 4’203.77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4’050.56 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7.39 Prozent aufwärts. 4’462.29 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4’010.21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 1.24 Prozent auf 4.74 GBP), AstraZeneca (+ 1.16 Prozent auf 122.02 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1.11 Prozent auf 45.17 GBP), National Grid (+ 0.67 Prozent auf 10.55 GBP) und GSK (+ 0.63 Prozent auf 16.84 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-0.57 Prozent auf 54.41 GBP), BAT (-0.55 Prozent auf 23.38 GBP), RELX (-0.42 Prozent auf 32.89 GBP), BP (-0.19 Prozent auf 5.19 GBP) und Unilever (-0.05 Prozent auf 41.38 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1’006’515 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 523.570 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch