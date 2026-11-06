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Index im Blick 06.11.2026 12:26:26

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach

Der STOXX 50 verliert derzeit an Wert.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 1.82 Prozent auf 5’320.25 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0.812 Prozent tiefer bei 5’375.01 Punkten, nach 5’419.00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’375.01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’320.14 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 1.19 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 5’334.87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’507.27 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’735.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.32 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 0.65 Prozent auf 114.58 EUR), Rolls-Royce (-0.40 Prozent auf 12.35 GBP), UniCredit (-0.60 Prozent auf 76.47 EUR), Enel (-0.65 Prozent auf 9.67 EUR) und UBS (-0.78 Prozent auf 39.58 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4.66 Prozent auf 802.30 EUR), RELX (-4.18 Prozent auf 29.55 GBP), AstraZeneca (-3.99 Prozent auf 134.82 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3.83 Prozent auf 571.80 EUR) und BAT (-3.77 Prozent auf 45.39 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6’456’547 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 515.535 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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