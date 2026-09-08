ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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08.09.2026 15:58:17
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag zurück
Der STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag mit negativen Notierungen.
Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.21 Prozent schwächer bei 5’421.70 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.182 Prozent leichter bei 5’423.07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’432.97 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’435.38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’389.25 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’527.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’180.87 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4’562.11 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.37 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3.12 Prozent auf 1’052.60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.82 Prozent auf 80.44 CHF), BP (+ 1.68 Prozent auf 5.56 GBP), Nestlé (+ 1.54 Prozent auf 79.97 CHF) und Rio Tinto (+ 1.52 Prozent auf 77.58 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Novartis (-10.09 Prozent auf 112.80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.07 Prozent auf 502.40 EUR), GSK (-1.90 Prozent auf 18.03 GBP), Zurich Insurance (-1.21 Prozent auf 589.80 CHF) und SAP SE (-1.12 Prozent auf 180.76 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’310’835 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 631.640 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.87 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.73 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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