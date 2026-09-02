Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.52 Prozent auf 6’335.90 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.476 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.082 Prozent auf 6’363.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’368.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’375.83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’335.60 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’358.01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’107.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’291.04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8.30 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1.26 Prozent auf 6.67 EUR), adidas (+ 1.15 Prozent auf 149.65 EUR), Deutsche Bank (+ 0.41 Prozent auf 34.65 EUR), BASF (+ 0.13 Prozent auf 53.10 EUR) und Siemens Energy (+ 0.13 Prozent auf 141.26 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-3.06 Prozent auf 74.24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.55 Prozent auf 54.72 EUR), Siemens (-1.48 Prozent auf 273.75 EUR), BMW (-1.41 Prozent auf 60.34 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.33 Prozent auf 46.35 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2’296’991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 559.550 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.32 zu Buche schlagen. Mit 7.11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch