Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels im Minus

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0.25 Prozent auf 4’782.74 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 4.050 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.173 Prozent auf 4’786.54 Punkte an der Kurstafel, nach 4’794.85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4’796.91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’782.74 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 18.10.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4’986.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 4’840.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’340.77 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5.98 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’121.71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’380.97 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 1.59 Prozent auf 69.00 EUR), Bayer (+ 1.28 Prozent auf 20.57 EUR), Enel (+ 1.14 Prozent auf 6.83 EUR), Stellantis (+ 1.10 Prozent auf 12.82 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.10 Prozent auf 53.53 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen UniCredit (-2.61 Prozent auf 40.10 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.35 Prozent auf 3.78 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0.41 Prozent auf 137.50 EUR), Deutsche Telekom (-0.38 Prozent auf 28.57 EUR) und Infineon (-0.31 Prozent auf 30.20 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 396’189 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 292.883 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

