Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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07.10.2026 12:26:17
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer
Am Mittag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.
Am Mittwoch gibt der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 1.28 Prozent auf 6’191.87 Punkte nach. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.348 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.262 Prozent tiefer bei 6’255.80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’272.23 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6’255.80 Punkte, das Tagestief hingegen 6’179.48 Zähler.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.999 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 6’403.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’319.86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’613.62 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0.76 Prozent auf 26.61 EUR), BASF (+ 0.47 Prozent auf 51.32 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.08 Prozent auf 512.40 EUR), adidas (+ 0.03 Prozent auf 145.20 EUR) und Bayer (-0.27 Prozent auf 44.32 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-5.38 Prozent auf 61.20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.35 Prozent auf 39.34 EUR), Deutsche Bank (-3.03 Prozent auf 30.46 EUR), BMW (-2.27 Prozent auf 53.40 EUR) und Siemens Energy (-2.01 Prozent auf 144.48 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’743’619 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 638.329 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.14 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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