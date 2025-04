Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.25 Prozent leichter bei 4’922.82 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4.076 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.316 Prozent auf 4’919.76 Punkte an der Kurstafel, nach 4’935.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4’928.15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’894.30 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Stand von 5’423.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’205.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’936.85 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0.100 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’568.19 Punkten. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 2.33 Prozent auf 21.52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.99 Prozent auf 91.32 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.89 Prozent auf 4.43 EUR), Allianz (+ 1.35 Prozent auf 352.90 EUR) und BASF (+ 1.33 Prozent auf 42.51 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-10.91 Prozent auf 7.36 EUR), SAP SE (-3.89 Prozent auf 217.20 EUR), UniCredit (-3.40 Prozent auf 48.23 EUR), Airbus SE (-2.56 Prozent auf 133.00 EUR) und Infineon (-1.18 Prozent auf 26.31 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’631’369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 263.648 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

2025 weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Eni-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

