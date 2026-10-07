Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
07.10.2026 15:58:11
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert
Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit schwächer.
Um 15:41 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.75 Prozent auf 6’162.36 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.348 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.262 Prozent leichter bei 6’255.80 Punkten, nach 6’272.23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’255.80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’154.91 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.47 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’403.99 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 6’319.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’613.62 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.33 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.63 Prozent auf 26.84 EUR), adidas (+ 1.00 Prozent auf 146.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.66 Prozent auf 515.40 EUR), BASF (+ 0.37 Prozent auf 51.27 EUR) und Airbus SE (-0.21 Prozent auf 187.50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-6.05 Prozent auf 60.77 EUR), Deutsche Bank (-5.37 Prozent auf 29.72 EUR), Intesa Sanpaolo (-4.38 Prozent auf 6.22 EUR), UniCredit (-3.95 Prozent auf 77.51 EUR) und Siemens Energy (-3.66 Prozent auf 142.04 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’152’550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 638.329 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’161.93
|-1.76%
Börse aktuell - Live TickerSMI auf Richtungssuche -- DAX sackt ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.