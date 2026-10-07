Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert

Um 15:41 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.75 Prozent auf 6’162.36 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.348 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.262 Prozent leichter bei 6’255.80 Punkten, nach 6’272.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’255.80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’154.91 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.47 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’403.99 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 6’319.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’613.62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.33 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.63 Prozent auf 26.84 EUR), adidas (+ 1.00 Prozent auf 146.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.66 Prozent auf 515.40 EUR), BASF (+ 0.37 Prozent auf 51.27 EUR) und Airbus SE (-0.21 Prozent auf 187.50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-6.05 Prozent auf 60.77 EUR), Deutsche Bank (-5.37 Prozent auf 29.72 EUR), Intesa Sanpaolo (-4.38 Prozent auf 6.22 EUR), UniCredit (-3.95 Prozent auf 77.51 EUR) und Siemens Energy (-3.66 Prozent auf 142.04 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’152’550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 638.329 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch