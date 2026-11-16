EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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16.11.2026 09:28:17
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart
Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Montagmorgen nicht halten.
Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.09 Prozent tiefer bei 6’381.35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.502 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.038 Prozent auf 6’389.28 Punkte an der Kurstafel, nach 6’386.86 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’389.28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’378.42 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’204.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 6’539.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’693.77 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.08 Prozent aufwärts. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1.52 Prozent auf 777.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.28 Prozent auf 26.94 EUR), adidas (+ 0.62 Prozent auf 178.75 EUR), Bayer (+ 0.60 Prozent auf 56.86 EUR) und BASF (+ 0.50 Prozent auf 54.54 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-2.24 Prozent auf 48.76 EUR), Siemens (-1.70 Prozent auf 274.65 EUR), Siemens Energy (-1.08 Prozent auf 129.86 EUR), UniCredit (-0.20 Prozent auf 83.56 EUR) und Deutsche Bank (-0.08 Prozent auf 33.16 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 632’968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 515.998 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.03 erwartet. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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